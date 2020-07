Do Diário do Grande ABC



11/07/2020 | 10:44



Agentes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da Polícia Militar Rodoviária, apreenderam em São Bernardo, nesta sexta-feira, 8.500 maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. O material, sem nota fiscal, estava acondicionado em 17 caixas de papelão, no total de 850 pacotes.

A abordagem ocorreu no km 25 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo. Motorista do veículo, um Fiat Idea, placa EBC 2498, Rogério Vieira Maciel Filho foi preso em flagrante e encaminhado à unidade da Polícia Federal em São Paulo.