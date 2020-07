CVC demite cerca de 200 funcionários em reestruturação

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



11/07/2020 | 00:15



A CVC Corp, empresa do setor de turismo sediada em Santo André, demitiu cerca de 200 colaboradores ontem. A ação faz parte de uma reestruturação da companhia, que passa por complicações financeiras desde o ano passado – com a alta do dólar e possibilidade de erros contábeis – agravadas com a pandemia, que afeta diretamente o setor de turismo. O desligamento atingiu pessoas com cargos de chefia e que já tinham na média ou até mais de 20 anos de história na empresa.

Entre elas está Sueli Ruotolo, que tinha 34 anos de CVC, e atuava como gerente executiva de produto aéreo nacional. Ela contou ao Diário que recebeu a notícia com surpresa, mas saiu da companhia com a sensação de dever cumprido. “A CVC, para mim, é a minha vida. Eu vivi, trabalhei e fiz tudo pela empresa. Tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Guilherme Paulus (fundador da empresa)”, disse ela, que também citou o agradecimento por ter atuado com os executivos Luisa Paulus e Valter Patriani. “Eu só posso agradecer porque 34 anos é uma vida. Daqui para frente vai ser cada vez mais difícil ver gente com tanto tempo em uma empresa”, afirmou.

Sueli disse que não esperava a demissão, assim como Orlando Palhares, que atuava na companhia havia 17 anos e atualmente era gerente-executivo de produtos marítimos. “Entre 2008 e 2009, a empresa chegou a ter entre cinco e seis navios fretados. A CVC participou da popularização dos cruzeiros, possibilitando que mais pessoas tivessem acesso aos navios, seja pelas condições de pagamentos ou pela grande rede de agências que possui no País. No ano passado, tivemos uma das maiores temporadas e cerca de um terço das pessoas que viajaram de cruzeiro fizeram isso por meio da CVC”, contou.

De acordo com Palhares, atualmente a firma busca tecnologia para a resolução dos problemas. “A CVC está adotando uma reestruturação, tanto que houve desligamento nestes segmentos muito próximos de produtos. Eu tinha até esta semana toda a área marítima na minha mão mas, com essa segmentação, unificação de atividades e padronização, eles acreditam que não precisam mais de pessoas como eu.”

As demissões ocorreram no período em que a CVC fazia uso da MP (Medida Provisória) 936, que permite a redução dos salários e da jornada de trabalho. Apesar da garantia da estabilidade para os funcionários, que tiveram redução de metade da remuneração e da carga de trabalho, a empresa pode demitir desde que pague multa.

Apesar do número de cortes, a empresa está contratando. Na noite de ontem, a CVC Corp tinha seis vagas disponíveis no LinkedIn (rede social destinada a negócios) para atuar na equipe digital situada à Avenida Paulista ou em home office. Todas relacionadas à área virtual. Em 2018, havia cerca de 3.000 funcionários.

Questionada pelo Diário, a CVC não respondeu até o fechamento desta edição.

CAPITALIZAÇÃO

Ontem, a CVC Corp também anunciou, em fato relevante, o aumento do capital social de no mínimo R$ 200 milhões, mas que pode chegar a R$ 301,7 milhões com a emissão de até 23,5 milhões de ações ordinárias a R$ 12,84 cada. Por causa disso, os papéis fecharam em alta de 13,99%, valendo R$ 22. “Foi muito bem-visto pelo mercado, que sabe que a empresa tem dificuldades e precisa deste recurso para seguir”, avaliou o economista da Messem Investimentos Gustavo Bertotti.