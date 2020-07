Caixa antecipa saque do auxílio emergencial

Da Redação



11/07/2020 | 00:10



A Caixa anunciou ontem que antecipou o calendário de saque em dinheiro aos beneficiários que estão recebendo a primeira parcela do auxílio emergencial por terem sido aprovados no início do mês de junho. Cerca de 2,4 milhões de pessoas, que pertencem ao lote 03 que o banco recebeu da Dataprev, teriam originalmente a liberação do saque em espécie concluída no dia 18.

Os beneficiários nascidos entre julho e setembro poderão sacar a partir de segunda-feira, dia 13. Já os que aniversariam entre outubro e dezembro poderão fazê-lo de terça-feira em diante.

Entre 16 e 17 de junho, os valores de R$ 600 e R$ 1.200 já haviam sido depositados para esse público na conta-poupança social digital da Caixa, de maneira escalonada conforme a data de aniversário do beneficiário.

O calendário de saque em dinheiro teve início no dia 6, também de forma escalonada pelo mês de nascimento. Contudo, a previsão inicial era que ele se estendesse até o dia 18, quando os nascidos em dezembro poderiam sacar.



Nas datas disponíveis para saque, havendo eventual saldo existente, o valor será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.

O beneficiário não precisa sacar o auxílio para transacionar o dinheiro. O aplicativo Caixa Tem possibilita que o cidadão faça transferências bancárias e ainda pague contas, como água, luz e telefone. Além disso, o app disponibiliza gratuitamente o cartão de débito virtual, por meio do qual é possível fazer compras pela internet e também em lojas físicas.