Região abre parques semana que vem

Anderson Fattori



11/07/2020 | 00:01



Assim como acontece na Capital a partir de segunda-feira, os parques municipais do Grade ABC vão reabrir as portas a partir da próxima semana. A decisão foi tomada ontem, depois de assembleia extraordinária virtual do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, com a presença dos sete prefeitos. A retomada é possível graças à manutenção da região na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena, confirmada ontem (leia mais abaixo).



Na reunião de ontem, ficou decidido que cada cidade irá emitir decretos com datas, horários e os cuidados que precisarão ser tomados. “Cada município consorciado publicará decreto próprio sobre a questão, determinando datas e horários de funcionamento, conforme as diretrizes do governo do Estado”, confirmou, em nota, o Consórcio.



A decisão abre a expectativa para a reabertura, mas também para que o Parque Oriental de Ribeirão Pires receba visitas pela primeira vez. O local, de 60 mil metros quadrados, foi construído onde funcionava o Parque Municipal Milton Marinho de Moraes e inaugurado virtualmente no dia 25 de junho, apenas com presença de autoridades. Caracterizado pela cultura japonesa, o espaço teve investimentos de cerca de R$ 4,2 milhões do governo do Estado. O município destinou também cerca de R$ 500 mil para completar o projeto. A Prefeitura de Ribeirão, porém, ainda não divulgou quando o equipamento será aberto para a população.



Em Santo André, o prefeito Paulo Serra (PSDB) divulgou ontem em live no Facebook que irá reabrir os parques na sexta-feira, dia 17. Segundo o tucano, o prazo será utilizado para adequações. “Estamos finalizando medidas de higienização e de informação dentro dos parques, que vão abrir aos fins de semana (ao contrário do que acontecerá na Capital). Vamos publicar decreto no meio da semana com os horários, mas, de forma geral, serão das 6h às 18h. Mas as quadras e campos não poderão ser utilizados neste momento”, explicou.



São Bernardo divulgou que vai reabrir cinco parques e uma praça a partir de quarta-feira. Poderão funcionar o parque Engenheiro Salvador Arena, no Rudge Ramos, o Parque Cidade de São Bernardo – Raphael Lazzuri, na Vila Tereza, o Parque Chácara Silvestre, no Nova Petrópolis, o Parque dos Ipês, na região do Alvarenga, o Parque das Bicicletas, no Centro, e a Praça Lauro Gomes, também no Centro. Com exceção da Chácara Silvestre, que estará aberta à população no horário das 6h às 18h, os demais equipamentos funcionarão de segunda a segunda-feira, das 6h às 22h. O decreto com as novas regras dos locais será publicado hoje.



Na Capital, os parques Água Branca, Villa-Lobos, Candido Portinari, Parque Estadual do Tietê, Jardim Botânico, Zoológico e o ZooSafari serão reabertos na segunda-feira.



ACADEMIA

A exemplo do que já acontece em São Bernardo e Diadema, as prefeituras de Santo André e Mauá publicam hoje decretos permitindo a reabertura das academia a partir de segunda. Os locais poderão funcionar com horário e capacidade reduzidos.