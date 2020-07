Trio se reencontra no Água Santa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/07/2020 | 23:59



O Água Santa segue reforçando o elenco para a reta final do Paulistão e promoverá um reencontro com uma de suas contratações. Isso porque o Netuno trouxe o atacante Tadeu, 34 anos, que estava no Pelotas-RS, mas que há exatos dez anos defendeu o Grêmio Prudente, que tinha como capitão justamente o atual executivo de futebol da equipe de Diadema, Marcos Assunção. E, para aumentar a coincidência, a dupla era comandada justamente pelo técnico Toninho Cecílio, que há duas semanas reassumiu o time diademense.

Entre os diversos momentos vividos pelo trio, um em especial foi exatamente na região. Em 18 de março de 2010, o trio quase colocou água no chope do Santo André e ficou muito perto de impedir que o time da região chegasse a um dos momentos mais importantes de sua história. Isso porque naquele dia, em pleno Estádio Bruno Daniel, Tadeu e Marcos Assunção foram responsáveis pelos dois gols do Grêmio Prudente na vitória por 2 a 1, pela semifinal do Paulistão. Porém, em razão da melhor campanha (o placar da ida, no Interior, foi 2 a 1 em favor do time do Grande ABC), o Ramalhão foi para a final – perdendo para o Santos, apesar do placar agregado de 6 a 6 nos dois jogos.

Em busca de um jogador com faro de gol, Marcos Assunção buscou seu ex-colega para assumir esta função, agora pelo Água Santa. Desta maneira, Tadeu é uma das armas de Toninho Cecílio para tentar salvar a equipe do rebaixamento e, consequentemente, buscar a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista.

O currículo de Tadeu é extenso. Antes de chegar ao Grêmio Prudente, defendeu Cruzeiro, São Paulo, Juventude, Grêmio, Figueirense e Bursaspor (Turquia). Depois da empreitada pelo time de Presidente Prudente, foi contratado pelo Palmeiras a pedido do ex-goleiro e ídolo Marcos. Sem muito espaço no Verdão, fez algumas aparições no Palmeiras B e depois seguiu a carreira por Sport, Oeste, Grêmio Barueri, União Barbarense, Icasa-CE, Ceará, Náutico, Persepolis (Irã), Boa Esporte-MG, Penang (Malásia), América-RN, Mestre (Itália) e Rio Claro, até chegar ao Pelotas, onde disputou o Gaúcho antes da pandemia.