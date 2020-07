Jander vira aposta para vice de Palacio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/07/2020 | 00:01



Com a desistência do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) em figurar na chapa do pré-candidato à Prefeitura de São Caetano pelo PSD, Fabio Palacio – anunciada ontem em vídeo –, as mentes que organizam a campanha na oposição encaminharam algumas discussões. A que ganhou mais corpo foi a de alocar o hoje vereador Jander Lira (DEM), um dos mais fiéis aliados de Pinheiro, como vice na legenda de Palacio. Professor, Jander bateria de frente no discurso caso o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) escolhesse como vice o ex-reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Marcos Bassi (PSDB). A ida de Jander à vice também rearranjaria as forças na chapa de candidatos a vereador em siglas ‘pinheiristas’. Daria, por exemplo, para jogar todas as fichas na eleição de Leandro Hereda Pinheiro (PP), filho do ex-prefeito, e trazer com ele o hoje vereador Chico Bento (PP), também aliado do ex-chefe do Executivo. E no DEM, sem Jander, abre chance real para que Getúlio Filho seja eleito vereador – nos bastidores, ele tem sido uma das figuras mais críticas à condução da pré-campanha oposicionista.

Regresso

Quem tem figurado na articulação da pré-campanha à Prefeitura de São Caetano do ex-vereador Fabio Palacio (PSD) é Gica Pinheiro, filha do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) e figura de destaque no governo do pai, entre 2013 e 2016. Parte da chapa olha com desconfiança essa posição, uma vez que Gica é conhecida por seu perfil mais enérgico. Outra crê que o fato de ela ter tamanha responsabilidade indica que Pinheiro, carismático na rua, estará de cabeça no projeto de Palacio.

Aproximação

O presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM), pré-candidato a prefeito do grupo que dá suporte a Lauro Michels (PV), se reuniu na quarta-feira com o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) e com o presidente municipal do Podemos, Celso Araújo, na tentativa de convencer o parlamentar estadual a entrar de cabeça em sua campanha. Márcio era o nome preferido de Lauro à sucessão, mas declinou da empreitada alegando motivos de saúde e também por querer dar continuidade ao trabalho na Assembleia. Entretanto, reluta em apoiar publicamente Pretinho. Testemunhas do encontro disseram que as conversas avançaram, trazendo otimismo no núcleo duro do Paço para que Márcio seja, de fato, cabo eleitoral do democrata.



Liminar

O juiz Bruno Dello Russo Oliveira, da 1ª Vara de Ribeirão Pires, concedeu liminar ao jornalista Rafael Ventura para impedir a realização de nova eleição para o Comads (Conselho Municpal de Atenção à Diversidade Sexual) da cidade. O pleito havia sido convocado para ontem, mas o magistrado entende que Ventura, crítico ao governo de Adler Kiko Teixeira (PSDB), foi alçado ao posto democraticamente.



Herdeiro – 1

Filho do ex-prefeito Mauricio Soares, Mauricio Soares Júnior se filiou ao MDB e está na lista de pré-candidatos a vereador do partido. A sigla, que está no arco de alianças do governo de Orlando Morando (PSDB), tem também no coronel Carlos Alberto, secretário de Segurança na gestão tucana, outro nome conhecido na chapa de pré-postulantes a uma vaga na Câmara. Em 2010, Mauricio Júnior foi candidato a deputado federal pelo PDT. Recebeu 12.766 votos, mas ficou distante de obter uma cadeira.



Herdeiro – 2

Mauricio Soares Júnior (MDB) dificilmente contará com o apoio do pai na empreitada. O ex-prefeito Mauricio Soares – que governou São Bernardo entre 1989 e 1992 e de 1997 a 2002 (ano em que renunciou após ser reeleito em 2000) – passa por graves problemas de saúde. Tanto que é sua mulher, Laerte, quem está como secretária na administração de São Bernardo – de Assistência Social. Mauricio Soares tem 80 anos.



Ação e reação

A ação que envolveu o MBL (Movimento Brasil Livre), conduzida pela Receita Federal e Polícia Civil, preocupou pré-candidatos a vereador com ligação estreita com o movimento. Muitos correram para suas listas nas redes sociais para minimizar a operação policial e difundir mensagem do deputado federal Kim Kataguiri (DEM), líder do MBL, questionando vários pontos da atividade.