PMB deixa Ailton e anuncia apoio a Paulo Serra em Santo André

11/07/2020 | 00:01



A presidente nacional do PMB, Suêd Haidar Nogueira, anunciou ontem que o partido dará suporte à campanha de reeleição do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), à frente do Executivo. Ela esteve ontem na cidade para declarar suporte ao projeto do tucano.



A sigla tinha conversas bem adiantadas com o pré-candidato a prefeito pelo PSB, o ex-vereador Ailton Lima, mas trocou de ideia para se juntar a outros oito partidos que já estão no arco de aliados de Paulo Serra – PSDB, PSD, PV, PTB, DEM, Cidadania, PSL e PDT. Ailton, inclusive, incluiu a logomarca do PMB em painéis publicitários de sua pré-campanha ao Paço.



“Uma importante adesão que demonstra a força do nosso projeto, que trouxe à cidade credibilidade e a recuperação do protagonismo social e econômico que sempre fizeram de Santo André referência regional e nacional no desenvolvimento de políticas públicas de qualidade”, alegou Paulo Serra.



Em 2016, o PMB elegeu um vereador, Tonho Lagoa, que segue no partido. A legenda apoiou o então prefeito Carlos Grana (PT), derrotado por Paulo Serra no segundo turno da eleição municipal. Indicou, à época, o vice na chapa majoritária, mantendo a dobrada com a então número dois do Paço, Oswana Fameli.