Grêmio decide seguir em Porto Alegre e terá volta de Renato na segunda-feira

O Grêmio desistiu do plano de levar seus treinos para Criciúma. Nesta sexta-feira, o clube comunicou que decidiu permanecer em Porto Alegre com a liberação para realizar atividades com contato físico no CT Luiz Carvalho, que terão a presença do técnico Renato Gaúcho a partir de segunda.

A ida ao interior de Santa Catarina era uma medida que o Grêmio havia decidido adotar por causa das restrições aos treinos impostas pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo governo do Rio Grande do Sul. Agora, porém, isso se tornou desnecessário.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, considerando os anúncios do governo estadual na última quinta-feira e municipal, na tarde desta sexta, liberando treinos coletivos, mediante protocolos já provisionados no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, além de novos procedimentos a serem instaurados seguindo orientação da Secretaria Municipal da Saúde, comunica mudança em seu planejamento e a permanência de seu elenco em Porto Alegre", anunciou o Grêmio.

Na última quinta-feira, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, após se reunir com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, liberou os treinos com contato físico, assim como fez a Prefeitura de Porto Alegre nesta sexta-feira, e também a volta do Estadual, agendado para recomeçar em 23 de julho.

Já Renato Gaúcho está no Rio desde 16 de março, para onde viajou depois que as competições foram paralisadas. Ele não vinha participando dos treinos do Grêmio por ser dos grupos de risco do coronavírus, já que passou recentemente por cirurgia cardíaca. Mas provocou polêmica ao ser visto na praia durante esse período.

"A partir da próxima segunda-feira, 13 de julho, a equipe profissional passará a uma nova fase de treinamentos sob o comando do técnico de Renato Portaluppi, com foco direcionado para os ajustes técnicos e táticos", acrescentou o clube.