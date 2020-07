10/07/2020 | 18:03



O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje, 10, em sua conta no Facebook, a indicação do Professor Milton Ribeiro para o Ministério da Educação. Em sua rede, Bolsonaro apontou que "Doutor em Educação pela USP, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia", Milton Ribeiro é, desde maio de 2019, membro da Comissão de Ética da Presidência da República.

A nomeação do novo titular da Pasta da Educação foi publicada minutos depois da confirmação do nome pelas redes sociais do presidente. Em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), que circula no final da tarde desta sexta, um decreto presidencial nomeia Ribeiro para o cargo.