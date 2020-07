Policiais salvam bebê que estava engasgado em Mauá

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



10/07/2020



O recém-nascido Heitor Lima de Oliveira engasgou com leite materno e foi socorrido por policiais do 30º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitana) por volta das 6h15 desta sexta-feira (10), em Mauá.

Segundo os agentes, a mãe do bebê Eliane Lima Oliveira, entrou na sede da companha desesperada com a criança nos braços pedindo ajuda aos policiais. Diante dos fatos, o Sargento Lopes pegou a criança no colo e começou o procedimento de desengasgar (conhecido como Manobra de Heimlich), conseguindo restabelecer os sinais vitais do cecém-nascido.

Em seguida a equipe levou Heitor até a Upa (Unidade de Pronto Atendimento) Barão de Mauá para prosseguir o atendimento. Ao ser avaliado pelo médico foi constatado que a criança estava bem e a família foi liberada para voltar para a casa.