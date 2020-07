Polícia prende foragido da justiça com drogas em São Bernardo

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



10/07/2020 | 16:42



Um homem (cujo identidade não foi divulgada) foi preso por policiais do 6º Baep (batalhão de Operações Especiais de Policia ) nesta sexta-feira (10) na Comunidade da Fazendinha, em São Bernardo. Além de ser foragido da justiça, no momento da prisão ele estava com entorpecentes.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam operação de combate ao tráfico de drogas no local, quando resolveram abordar o indivíduo. Após a revista os policiais descobriram que era procurado pela justiça e com ele haviam 201 embalagens de maconha, 97 de cocaína,145 de crack, dois tijolos de maconha, R$200 em espécie, um celular e anotações aparentando ser contabilidade do tráfico.

O traficante foi encaminhado ao 8ºDP (Assunção) onde o boletim de ocorrência foi registrado.