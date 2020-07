Por que é preciso usar máscara em tempos de Covid-19?

Luís Felipe Soares



11/07/2020 | 23:59



O uso da máscara em meio à pandemia da Covid-19 é essencial como proteção para você e para as pessoas com quem tem contato quando está fora de casa ou cruzam seu caminho nas trajetórias pelas ruas. Ela ajuda a evitar que alguém contamine outros indivíduos caso esteja infectado com o novo coronavírus, além de diminuir a possibilidade de o ‘mascarado’ ser contaminado por agentes externos, principalmente por meio das gotinhas contaminadas que saem pela boca e pelo nariz de quem está doente quando fala, espirra ou tosse.

A utilização deve ocorrer em período de atividades pela rua, incluindo visitas a ambientes fechados que tenham a presença de uma pessoa ou mais, casos de mercados, padarias e farmácias. Não é necessário estar com esse tipo de proteção quando estiver em casa caso ninguém que more ali esteja infectado ou com sintomas da Covid-19. Quanto mais tempo em casa e seguro, menor é a possibilidade de proliferação da complicação.

Existem dois tipos mais comuns de máscaras. As chamadas descartáveis (compradas em farmácias e que devem ser jogadas fora após o uso) e as feitas com tecidos, como algodão, tricoline ou TNT, estas podendo ser reutilizadas depois de curto período, a cada duas horas ou se ela ficar úmida, e higienização adequada, com banho em sabão e água sanitária. Cada pessoa deve ter seus próprios itens de proteção, não dividindo a vestimenta com ninguém, mesmo familiares que vivem juntos.

Os olhos não são cobertos por esse tipo de equipamento de segurança, mas também necessitam de atenção. Máscaras de plástico acrílico estão disponíveis no mercado e são capazes de criar barreira entre os olhos e o mundo externo. As diferentes versões podem ser utilizadas ao mesmo tempo, com uma complementando a outra para evitar a contaminação ao novo coronavírus.

O Estado de São Paulo, incluindo as sete cidades do Grande ABC, atualmente tem ação punitiva para quem não usar máscara quando estiver na rua. A vigilância sanitária local realiza a fiscalização pelos municípios desde o início de julho e a multa para quem for flagrado sem a proteção em locais públicos é de R$ 500 para a pessoa.

Consultoria de Fabiano Brandão, médico otorrinolaringologista do Hospital Paulista, de São Paulo.