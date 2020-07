Em carta aberta ao seu eu do passado, Claudia Leitte cita comparações

10/07/2020 | 16:10



Claudia Leitte completa 40 anos de idade nesta sexta-feira, dia 10! E para comemorar, a cantora fez uma carta aberta ao seu eu do passado, tranquilizando a Claudinha de 20 anos de idade que era cheia de medos, receios e desejos para o futuro. No vídeo, publicado em seu canal do YouTube, a artista cita todas as suas superações e fala também sobre as comparações que sofreu ao longo da carreira. Vale lembrar, inclusive, que muitas vezes ela já foi comparada com Ivete Sangalo - e até já disseram que as duas seriam inimigas dentro da indústria musical.

- Você vai ver que você é única. Que mesmo que te digam o contrário, que depreciem o que você faz, que te comparem, não tem ninguém como você. E você vai se fortalecer.

A cantora também brincou com o fato de ter ficado pendurada no ar durante o seu show no Rock In Rio 2011.

- Acredite! Voe! O máximo que vai acontecer é você virar um meme. E aí, quando você chegar nos 40, você vai dar risada de si mesma.

Já nos Stories do Instagram, Claudia fez uma piada sobre a chegada dos 40 anos de idade.

- Eu estou desde às sete horas da manhã lendo um monte de mensagens na cama. Chorando, emocionada. Eu estou fazendo 25, mas depois dessa surra que eu tomei nessa cama, somado ao que eu vivi ontem à noite na passagem de som, mais essas fortes emoções, parece que eu já estou fazendo 40. Mas são 25!

A estrela ainda fará uma live de aniversário nesta sexta-feira, dia 10, às 19h30. O show será transmitido ao vivo no canal do YouTube de Claudia e terá participações especiais de outros artistas.