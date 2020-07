Criação de equipe e corridas casuais estão no pacote do jogo 'F1 2020'

Luís Felipe Soares



11/07/2020 | 23:59



É hora de os gamers colocarem os dedos para acelerar o máximo que puderem. Os controles comandam os volantes de alguns dos carros mais velozes e famosos do mundo das corridas e os jogadores precisam ficar de olho nas pistas a serem enfrentadas e em detalhes dos bastidores. Esse é o pacote de diversão do recém-lançado F-1 2020 (Codemasters). Trailers e gameplays estão espalhados pela internet para matar a curiosidade dos fãs.

Entre evoluções de jogabilidade e de gráficos, a grande novidade da nova versão virtual do popular campeonato de Fórmula 1 é o chamado My Team, ou seja Meu Time (em tradução para o português). Além das dez equipes já conhecidas, o público poderá criar sua própria escuderia para colocar no grid. Isso demanda tempo para analisar gastos, contratos, corridas e as sonhadas vitórias. Detalhe para opções de motores ligadas a empresas como Renault, Honda, Ferrari e Mercedes.

Outro ponto que deve chamar a atenção é a apresentação de um modo casual, para desafios mais tranquilos. A ideia é que os iniciantes possam se ambientar aos poucos à dinâmica de F-1 2020, com opções simplificadas e estilo destinado a atrair esse novo público. Quando pegar o jeito, campeonatos completos esperam os gamers.

Claro que o universo em torno de figuras ilustres como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e Charles Leclerc é a principal atração, mas o título abre espaço para exploração de sua categoria secundária. Há opção de correr entre os carros e talentos da Fórmula 2, o que pode não ser chamativo para o grande público.

As cópias estão disponíveis para PlayStation 4 (R$ 249,90, em média), Xbox One (R$ 259,95, em média), PC (R$ 109,99, em média) e Google Stadia (não disponível no mercado brasileiro). Também é possível encontrar versão especial em homenagem à carreira do lendário piloto Michael Schumacher, que inclui os mais famosos carros dirigidos pelo heptacampeão alemão entre as temporadas de 1991 e 2006.