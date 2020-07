Histórias de amor para todos os gostos

Luís Felipe Soares



11/07/2020 | 23:59



Não existem limites para se contar uma história de amor. São altos e baixos, felicidades e dramas, certezas e ilusões que surgem em diferentes momentos e lugares. Na busca por uma paixão, casos a se contar sempre existiram e continuam a aparecer. As comédias românticas aproveitam esse universo recheado de sentimentos para explorar personagens distintos, com os adolescentes também aparecendo entre o público-alvo, o que os fazem consumidor. Produções temáticas ganham popularidade e os jovens estão prontos para ver e rever esses filmes.

Com os cinemas fechados por causa da pandemia da Covid-19, os serviços de streaming surgem com força ainda maior na agenda de entretenimento. A Netflix tem apostado no gênero nos últimos anos, com produções originais que mobilizam os mais apaixonados. Talvez o maior sucesso da empresa seja a adaptação para as telas da saga literária juvenil Para Todos os Garotos que Já Amei (2018), da escritora norte-americana Jenny Han. Dois títulos saíram e o terceiro – e último – está em pós-produção para ser finalizado, com boatos de que pode estrear na plataforma ainda neste ano, uma vez que ficar em casa parece ser a máxima da temporada em quarentena.

O que está confirmado é o lançamento de A Barraca do Beijo 2, agendado para dia 24. Um trailer sobre a produção entrou no ar on-line na semana passada e serve como aquecimento para a retomada da história de Elle (Joey King) e Noah (Jacob Elordi). Desta vez, o casal precisa se separar fisicamente pelo fato de a protagonista continuar no colégio e o rapaz seguir para a faculdade. Entre desconfianças e incertezas, o novato Marco está cotado para ser ‘atração’ na barraca do beijo de caridade, e Lee, melhor amigo de Elle, não sabe se ela irá para a universidade que haviam combinado.

Quem deseja sair um pouco da lista ‘água com açúcar’ tradicional pode explorar o longa-metragem Você Nem Imagina, disponibilizado em maio para assinantes da Netflix. Com mais doses de drama do que de amor, a jornada pessoal de Ellie Chu pouco tem do colorido universo teen de outras produções. A jovem, que é paga para escrever cartas amorosas de um garoto para uma garota, reflete sobre a existência de paixões, seu impacto na vida das pessoas e as possibilidades amorosas quando percebe ter sentimentos para a destinatária dos textos.

Histórias românticas nas telas dificilmente representam a realidade e é preciso reforçar a ideia de que não se deve idealizar os relacionamentos. Os filmes expandem a questão da comédia e o público escolhe o que assistir para se divertir.