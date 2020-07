Manu Gavassi faz seu próprio ensaio fotográfico para revista e ganha elogios dos fãs: Orgulho

10/07/2020 | 15:11



Manu Gavassi, além ser capa da edição de julho da revista Glamour Brasil, comandou toda a direção de fotografia, beleza e moda do editorial. A notícia veio à tona nessa sexta-feira, dia 10, por meio do Instagram da cantora, que está em isolamento social, e produziu tudo diretamente de sua casa. Gavassi explicou na rede social:

Peguei uma câmera, tirei umas fotos, fiz um texto que me doeu a alma e mal posso acreditar que isso está de fato impresso na capa da Glamour Brasil. Confesso que já tinha sonhado algumas vezes com esse momento. Só não imaginei que seria uma edição tão única, tão verdadeira e tão histórica! Muito obrigada ao time de mulheres talentosas que compõe essa revista pela liberdade, por me entregarem essa responsabilidade nas mãos e me permitirem me expressar dessa maneira. Aqui está um pedacinho do meu coração, primeiro digitalmente e depois em todas as bancas do Brasil.

No Twitter, os fãs da cantora não contiveram as emoções e, felizes pela conquista da cantora, deixaram o assunto Orgulho Manu Gavassi em 16ª posição nos assuntos mais comentados do Twitter. Na rede social, os seguidores de Manu a parabenizaram:

É tão lindo ver o teu crescimento, Manu. Saber que cresci contigo, acompanhando cada passo teu desde o comecinho, me enche de alegria. Te carrego comigo há anos e isso me faz muito feliz. Orgulho Manu Gavassi!

Orgulho Manu Gavassi! A evolução dela... Que honra acompanhar isso