Carolina Ferraz revela expectativa para estreia no Domingo Espetacular

10/07/2020 | 15:10



Carolina Ferraz está chegando ao Domingo Espetacular! Carolina irá dividir com Edu Ribeiro a apresentação do dominical, e não são só os fãs que estão ansiosos para vê-la na telinha não...

Em participação no programa Hoje em Dia, também da Record TV, ela comentou que quer logo que a data chegue:

- Estreia é uma coisa que você tem que atravessar aquilo para tomar conta, tomar posse de fato. Eu e Edu temos feito pilotos, reuniões de pauta com a redação. Estou animada para colocar logo o bloco na rua, quero estrear logo.

Ferraz também comentou sobre seu foco agora estar em sua carreira de apresentadora, após atuar como atriz, e até lançar livros de culinária:

- Passei por três emissoras e em todas trabalhei também como apresentadora. Estou muito feliz de estar aqui, estou totalmente focada em trabalhar como apresentadora.

E contou uma novidade! Além de apresentar a atração, ela será também repórter:

- Estou gravando reportagens, todos os domingos terão também uma matéria minha.

E completou:

- Acho que vai ser incrível, estou bem animada!

Chega logo, domingo!