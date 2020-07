Viúva de Nick Cordero revela que filho beijou a tela do celular ao ver vídeos do ator

10/07/2020 | 15:10



No último domingo, dia 5, o mundo do entretenimento lamentou a morte de Nick Cordero, famoso ator da Broadway que estava internado desde março após sofrer complicações decorrentes do novo coronavírus. Já na última quinta-feira, dia 9, sua esposa, Amanda Kloots, usou as redes sociais para falar um pouco sobre como está e sentindo e ainda compartilhar um momento fofo do filho do casal - Elvis, de um ano de idade.

No Instagram Stories, a modelo compartilhou um momento em que Elvis aparece assistindo vídeos de Nick no celular, e em seguida compartilhou algo emocionante que aconteceu após a gravação:

Eu estava mostrando para Elvis vídeos do Nick, e em um deles Nick estava conversando, deixando uma mensagem para uma amiga, mas salvo em seu celular. Elvis viu, sorriu e - eu não estou brincando - se debruçou sobre o telefone e deu um beijo no pai, e então seguiu em frente. Eu continuei tocando o vídeo e ele continuou fazendo isso, beijando o telefone e beijando o pai. Meu coração, é claro, derreteu. Mas de alguma forma, isso me fez sentir bem, porque me fez perceber que ele reconhece Nick. Ele sabe quem é o pai e o reconhece, mesmo com a distância dos últimos três meses.

Ela também compartilhou um trecho de uma carta que estava escrevendo para o pequeno a respeito da morte de Nick, e também emocionou os seguidores ao falar sobre a necessidade de tirar lições até dos momentos mais difíceis. O pedaço da carta publicado nos stories diz:

Eu sinto muitas saudades dele. Tenho saudade de sua voz, abraços, beijos, sorrisos e bobeiras. Gostaria de ter passado a quarentena só nós três todos os dias. Nós devemos olhar para o lado positivo da vida, filho. A vida nunca é perfeita, e coisas acontecem que nós nunca iremos entender. Procure por lições e siga em frente. Encontre a beleza. Com amor, mamãe.

Em vídeos gravados um pouco depois, Amanda também desabafou sobre os últimos dias. Ela disse que, por conta de toda a repercussão da morte de Nick, ela se questiona se está tendo tempo para viver o luto pelo marido, e que os pensamentos sobre tudo o que aconteceu costumam atingi-la em momentos bem específicos do dia.

- Só comecei a me questionar a respeito de tudo que estou passando agora, e como o meu dia a dia está tão doido e corrido, e ainda lidando com tudo isso, e como eu sou capaz de fazer isso. Mas eu também estou compreendendo tudo o que aconteceu e a minha tristeza? Isso às vezes só me atinge tarde da noite quando estou indo dormir. Acho que não existe uma resposta ceta para o luto. É muito difícil. É muito difícil quando te atinge, mas eu sei que se tornará mais fácil a cada dia.