Concurso literário vale bolsa na universidade

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



10/07/2020 | 14:44



Um texto que pode dar a chance de alcançar uma formação universitária. É isso o que oferece o Desafio de Redação, concurso gratuito promovido pelo Diário, que chega à 14ª edição e que neste ano será realizado por meio de plataforma digital, por causa da pandemia do coronavírus. O vencedor ganha bolsa integral de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Joaquim Celso Freire, professor e coordenador das ações de comunicação, cultura e extensão da USCS, destaca o projeto pela sua relevância social, pois, além de dar acesso a um curso superior gratuito, promove discussão acerca de assunto importante da atualidade, já que o tema escolhido para a redação deste ano é As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor.

“Hoje, o acesso ao curso superior, embora esteja bastante democratizado, em uma universidade como a nossa, é bastante relevante para a formação de qualquer profissional. Além disso, vejo fator importante no Desafio de Redação, a possibilidade da discussão do tema, a ter mais conhecimento, nesse caso, sobre a pandemia. Você, por meio do Desafio, tem mais condições de saber sobre o vírus”, explica.

Freire destaca a importância de se ter formação acadêmica, sobretudo nos dias atuais. “Agrega conhecimento, traz condições de socialização, aumenta muito as chances de crescimento de carreira, de não ficar desempregado, de ter melhores salários. Não é só um diploma, mas conjunto de conhecimento e competências que você pode desenvolver com o acesso ao ensino superior”, comenta.

Segundo o professor, de maneira geral, os cursos que a USCS oferece estão muito sintonizados com opções do mercado de trabalho. “Tanto na área de negócios, saúde, direito, tecnologia, comunicação, pedagogia e psicologia. As engenharias. São cursos que têm reconhecimento do mercado de trabalho”, afirma.

Podem participar do Desafio de Redação alunos de escolas públicas e particulares do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas. O dono do melhor texto será premiado com uma bolsa integral de estudos na USCS. Além do prêmio principal, donos de outras boas redações levarão para casa aparelhos eletrônicos como notebooks, TVs e tablets. As inscrições devem ser realizadas por meio do hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao até dia 31 – posicione o celular no QR Code ao lado e seja direcionado ao portal para se inscrever.

Professores também podem mandar seus textos. Quem participar concorrerá com outros docentes e a melhor redação leva como premiação um notebook.

Os vencedores serão revelados no dia 15 de setembro. O concurso é uma realização do Diário e USCS, com patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).

.