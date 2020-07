Segurança: aprenda a configurar sua privacidade no Instagram e no Tik Tok

Da Redação

O Instagram e o Tik Tok são duas das redes sociais muito usadas por crianças, jovens e adultos em grande parte do mundo. Por conta de sua alta popularidade, é sempre importante ficar atento a configurações de privacida.

A seguir, você confere dicas de segurança que o 33Giga e a ESET, empresa especializada em proteção digital, criaram para Instagram e Tik Tok. São passos simples que podem aumentar, e muito, sua privacidade.

Instagram

Como na maioria das redes e aplicativos sociais, as opções de privacidade e segurança estão dentro do perfil.

Na seção “Configurações”, você encontrará o menu com todas as opções que o Instagram permite editar. As mais relevantes são segurança e privacidade, mas é aconselhável verificar todas elas.

A opção “Privacidade” permite configurar tudo relacionado a publicações; quem pode vê-los, fazer comentários, marcar e entrar em contato com o usuário, entre outras coisas. É recomendado que as configurações abaixo sejam revisadas:

Comentários

É possível restringir comentários abusivos ou violentos. É importante ativar esta opção, especialmente em contas de menores, para evitar o ciberbullying e o assédio digital.

Também é possível bloquear os comentários de uma ou mais contas em particular, e o uso de filtros de conteúdo que permitem ocultar automaticamente os comentários que contêm mensagens agressivas e violentas nas publicações.

Tags

Este menu permite escolher quem pode marcar o usuário – qualquer perfil, apenas aqueles que são seguidos ou ninguém. Você também pode revisar as postagens nas quais foi marcado e até excluir a tag ou ocultar a postagem para que não fique visível no perfil.

Privacidade dos stories no Instagram

Existe opção que permite ocultar os stories de determinados contatos, bem como a possibilidade de criar uma lista de “Melhores amigos” para compartilhar apenas determinado conteúdo com este grupo.

Mensagens diretas

No Instagram, por padrão, qualquer pessoa pode enviar uma mensagem direta, mesmo que a conta seja privada. Na opção “Controles da mensagem”, você pode alterar essa configuração para que apenas os seguidores possam enviar mensagens via bate-papo e adicionar grupos.

Restrição de conta

É usado para restringir que determinados usuários tenham acesso ao perfil ou possam entrar em contato com o usuário. As contas podem ser silenciadas (as postagens na página inicial e os stories não são mais vistos e a pessoa por trás da conta não saberá que foi silenciada), restritasserve para proteger interações com uma determinada conta, sem a necessidade de parar de seguir essa pessoa ou estar ciente) ou bloqueadas (nesse caso, você não poderá ver nenhuma das informações nem o usuário poderá ver as pessoa bloqueada).

Segurança do Instagram

A opção “Segurança” permite configurar o acesso à conta e revisar qualquer atividade estranha que tenha ocorrido. Além de modificar a senha, que a ESET recomenda alterar pelo menos duas vezes por ano.

Há outras configurações importantes a serem revisadas.

Atividade de login

Indica em quais dispositivos e de onde a conta foi aberta, permite ver todas as sessões que foram abertas, fechar as que não são usadas e verificar se não há logons estranhos. Se isso acontecer, além de fechar a sessão, a ESET recomenda alterar a senha.

Autenticação de dois fatores

Também conhecida como fator de autenticação dupla, é uma das configurações de segurança mais importantes e é recomendável ativar essa funcionalidade em qualquer rede social ou serviço de Internet que ofereça a opção. Essa camada extra de segurança é a única maneira de impedir que uma conta seja roubada e perca o acesso, por isso é importante habilitá-la.

Revise as informações da conta

São os dados que o Instagram tem sobre o perfil e o histórico de atividades do usuário. Cada ação executada é salva na Internet, pois os dados da conta incluem, entre outros, o histórico de pesquisas, hashtags seguidas, alterações na biografia, stories com os quais você interage, entre outras.

Privacidade e segurança no Tik Tok

Para acessar o menu de configuração no Tik Tok, as etapas são as mesmas do Instagram: dentro do perfil, pressione os três pontos localizados no canto superior direito e escolha o menu “Configurações e privacidade”.

Em seguida, veja os pontos mais importantes que recomenda levar em consideração.

Gerenciar conta

São as diferentes maneiras de fazer login, usando uma senha, outras contas de mídia social ou usando o método do código de verificação. É recomendável configurar a conta usando um número de telefone e um e-mail que servirão como método de validação ao fazer login em um novo dispositivo.

Segurança

Permite verificar os dispositivos onde a sessão foi iniciada e a atividade da conta nos últimos dias para detectar movimentos incomuns.

Privacidade e segurança

São fornecidas permissões e acesso ao conteúdo. É aconselhável configurar o perfil como “privado” para que apenas os seguidores que aceitaram possam ver o conteúdo.

Publicações

Existem três opções de quem pode visualizá-los: seguidores, amigos (ou seja, eles se seguem) ou apenas o usuário. Restringir comentários, duetos e reações também são permitidos.

Sincronização familiar

É uma função de controle dos pais que facilita muito a vinculação do dispositivo de um menor ao de seus pais ou responsáveis. Depois que os dispositivos estiverem vinculados, a conta do administrador poderá configurar as opções de “gerenciamento de tempo da tela” e “modo restrito” na conta da criança, além de restringir as pesquisas e limitar quem pode escrever mensagens diretas pelo bate-papo.