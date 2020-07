Após negar romance, Luísa Sonza e Vitão são flagrados juntos em supermercado

10/07/2020 | 13:10



Após diversos rumores indicando que ambos haviam começado um namoro, Luísa Sonza e Vitão informaram que os posts juntos eram apenas para ilustrar uma música feita em parceria e que foi divulgada no Dia dos Namorados. Desde então, a cantora negou qualquer romance e afirma continuar solteira após o fim de seu casamento com Whindersson Nunes.

Porém, segundo informações do colunista Leo Dias, os dois foram flagrados juntos novamente, dessa vez fazendo compras em um supermercado em Alphaville, onde Luísa mora. Nas fotos, ambos estão com máscaras de proteção no rosto. Depois das compras, Vitão ainda ajuda a loira a guardar as sacolas no carro. Há também, junto, uma terceira pessoa que os acompanha.

Procurada por Leo Dias, Luísa afirma que está solteira e ainda diz:

O dia que eu tiver algo sério com alguém, te aviso.