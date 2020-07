Letícia Birkheuer revolta internautas ao minimizar isolamento social: Peguei voos, fui a shopping, restaurante

10/07/2020 | 13:10



A modelo Letícia Birkheuer gerou uma revolta na web após minimizar a importância do isolamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por conta pandemia do novo coronavírus. Na última quinta-feira, dia 9, ela fez uma publicação em que fala sobre suas saídas de casa durante o período de quarentena.

Se eu que peguei mais de 20 voos, fiz exames, fui a farmácia, mercado, shopping, restaurante, fiz obra em casa não peguei Covid é porque me protegi, usando máscara, álcool gel, lavei as compras, passei álcool em tudo, tirei os sapatos fora de casa, não toquei em nada sem higienizar. Não deixei de conviver com minha família também e ninguém pegou a doença, postou no Instagram Stories.

A fala de Letícia não agradou alguns internautas, que criticaram o posicionamento dizendo:

Vi a postagem da Letícia Birkheuer sobre ter continuado sua vida normal mesmo estando em uma pandemia, então foi por conta de pessoas assim que peguei o vírus, mesmo tomando todos os cuidados, desabafou uma usuária do Twitter.

Já no perfil oficial da modelo, alguma pessoas a acusaram de estar apagando alguns comentários negativos.

Está apagando os comentários, Alecrim Dourado? Pessoa como você não representam o que há de mais abjeto na falta de empatia pelos mais de 60 mil mortos.

