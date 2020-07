Maria Zilda Bethlem diz que Ary Fontoura revelou para ela que é gay

10/07/2020 | 12:11



Maria Zilda Bethlem fez mais uma live que deu o que falar! Segundo informações do jornal Extra, a atriz estava batendo um papo com Elizângela quando relembrou uma história que viveu com o também ator Ary Fontoura. Segundo ela, Ary contou nos bastidores da novela Nina, de 1977, que é gay.

- É por isso que eu conto antes. O Ary Fontoura me ensinou isso. A primeira novela que eu fiz com o Ary foi em 1977, eu fazia par dele. E aí, um dia a gente foi para a sala de atores para passar o texto, e a gente passando o texto, ele olhou para mim e disse: Eu sou viado. Antes que digam para você, digo eu: eu sou viado (risos). Foi a coisa mais incrível que eu já ouvi na minha vida.

