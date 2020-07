Fábio Assunção fala sobre transformação na quarentena

10/07/2020 | 12:10



Em fevereiro desse ano, Fábio Assunção surpreendeu seus seguidores ao aparecer mais magro! Eventualmente, o ator contou que havia perdido 27 quilos ao combinar dieta e exercícios físicos com a ajuda do personal trainer Chico Salgado. O que começou com a preparação para a sua nova série, chamada Fim, acabou se tornando um novo estilo de vida.

- Estou saradão. Meu personagem exigia essa estética. Estou mais leve e disposto. Quando voltar a gravar, vou botar um megahair para ficar cabeludo e com aquele cabelo dourado de sol, contou ele durante uma live com o Canal Brasil, conforme noticiado pelo jornal Extra.

Além disso, o ator aproveitou para dizer que o período de isolamento para aprender:

- Não fiquei deprimido. A quarentena me abriu um caminho espiritual maravilhoso. Comecei a estudar italiano, continuei com minhas aulas de inglês e estou aprendendo até iorubá [língua africana]. Estou buscando o conhecimento.

Por fim, ele também falou que envelhecer não tem sido difícil:

- A velhice por um lado é um grande mérito, deveria ser vista como um presente. Eu poderia pintar o cabelo para parecer cinco anos mais jovem, mas me sinto bem assim.

Vale citar que esse processo de emagrecimento começou em outubro de 2019, com Fábio pesando 96 quilos e fazendo parte da categoria de obesos.