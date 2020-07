Baixista do Simple Plan é expulso da banda após acusações de assédio sexual

10/07/2020 | 12:10



O Simple Plan anunciou na noite da última quinta-feira, dia 9, que o baixista David Desrosiers não faz mais parte da banda. Em um comunicado, os integrantes explicaram que David sofreu acusações de assédio sexual e que deixará o grupo por conta de sua postura. O Simple Plan aproveitou para pedir desculpas às mulheres que foram afetadas pelas atitudes abusivas do baixista e anunciou que fará uma pausa para que situações assim não aconteçam no futuro. Confira:

Após declarações públicas recentes, David Desrosiers está se retirando da banda para lidar com seus problemas pessoais. Oferecemos nossas mais profundas desculpas às mulheres que foram feridas por suas ações. Também lamentamos todos os nossos fãs que estão decepcionados com esta situação lamentável. Como banda, nós iremos tirar um tempo para fazer uma pausa, refletir e implementar diretrizes para impedir que situações semelhantes aconteçam.

David também se pronunciou nas redes sociais, pedindo desculpas por seu comportamento e afirmando que irá procurar ajuda profissional.

Declarações públicas recentes me levaram a reconhecer que algumas das interações que tive com as mulheres lhes causaram danos. Decidi me retirar da banda e procurar ajuda profissional para me educar e agir adequadamente no futuro. Lamento verdadeiramente o mal que causei a essas mulheres.