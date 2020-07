Katie Holmes começa a seguir atriz de Missão Impossível após ela fazer desabafo sobre ter medo de Tom Cruise

10/07/2020 | 12:10



Thandie Newton, atriz conhecida por atuar na série Westworld, abriu o jogo sobre a personalidade dominadora de Tom Cruise. A atriz afirmou ter tido medo dele quando ambos viveram um par romântico em Missão Impossível 2, filme de 2000. Agora, após essa entrevista, Thandie passou a ser seguida no Instagram por Katie Holmes - a ex-esposa de Cruise.

Segundo informações do Daily Mail, o gesto veio dias após as revelações de Thandie.

Vale citar que Katie, que é mãe de Suri Cruise, de seu casamento com o ator, nunca falou abertamente sobre a relação que mantinha com o ator, mas diversas fontes afirmam que o término de ambos veio por conta da religião de Cruise, a Cientologia. Seria por isso também que o astro de filmes de ação não mantém uma relação próxima com a filha.

Será que Katie vai apoiar e conversar com a atriz?