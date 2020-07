Disney World reabre as portas; conheça os resorts de luxo do complexo em Orlando

Paulo Basso Jr.

Depois de quase quatro meses fechada por conta da pandemia do novo coronavírus, a Disney World, em Orlando, reabrirá para o público amanhã (11 de julho) com uma série de restrições e medidas de higienização. Os parques Magic Kingdom e Animal Kingdom retomarão as atividades, enquanto Epcot e Hollywood Studios funcionarão a partir de 15 de julho.

Para quem está se programando para voltar à terra do Mickey no período de pós-pandemia, quando as fronteiras forem reabertas e tudo estiver seguro para os brasileiros, vale saber que a Disney World administra dezenas de resorts em Orlando. Nove deles são de categoria luxuosa, com diárias que partem de US$ 360 (quartos convencionais) e pode chegar a US$ 2.769 (villas com até três quartos).

Amplos e repletos de mimos para o hóspede, que vão de acomodações com vista para os fogos do Magic Kingdom (atualmente, suspensos) e os animais do Animal Kingdom até restaurantes premiados, todos eles são temáticos. Assim, de um empreendimento a outro, dá para viajar da África à Polinésia, passando pelos parques nacionais americanos e a Riviera europeia.

Todos os resorts de categoria deluxe da Disney World contam com um concierge level. O serviço inclui check in exclusivo, orientações a qualquer hora do dia e snacks em uma área privativa desde o café da manhã até o chá da noite.

O Rota de Férias teve acesso a todos os resorts de luxo da Disney World antes da pandemia do novo coronavírus. Confira alguns detalhes dos empreendimentos.

Disney’s Animal Kingdom Lodge

Divulgação

O grande destaque do Animal Kingdom Lodge é que algumas acomodações têm vista para a savana do parque temático Animal Kingdom. Assim, dá para ver bichinhos o dia todo, como zebras e girafas. O resort abria a maior coleção de artefatos sul-africanos nos Estados Unidos. Eles enfeitam uma série de ambientes comuns. É lá que fica também o Jiko, restaurante que serve pratos de dar água na boca, como steaks à moda de Botswana e frutos do mar do Malai. Para quem fica no concierge level, há Amarula, vinhos e cervejas africanas disponíveis durante todo o dia.

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Divulgação

O hotel mais clássico da Disney World é composto por prédios em estilo vitoriano. Quem se hospeda por aqui desfruta de uma estação do clássico monorail para ir ao Magic Kingdom e ao Epcot, bem como de spa, um bar chamado Enchanted Rose, inspirado em A Bela e a Fera, e o restaurante Victoria & Albert’s, o mais premiado do complexo. Da piscina, é possível ver o Castelo da Cinderela. O resort abriga ainda uma marina, da qual partem passeios de iate.

Disney’s Polynesian Village Resort

Divulgação

Se do Grand Floridian dá para ver da piscina e de um restaurante os fogos de Happily Ever After, o show que encerra a noite diariamente no Magic Kingdom (atualmente, suspenso), do Polynesian é possível apreciar o espetáculo sentado em uma cadeira na praia. Ou, ainda, da sacada de um bangalô erguido sobre as águas, que remete aos de Bora Bora. Há um divertido bar no empreendimento, chamado Trader Sam’s Grog Grotto, que simula tempestades e outras situações divertidas.

Disney’s Wilderness Lodge

Divulgação

Inspirado nos parques nacionais americanos, como o Yellowstone, o local remete a um enorme e requintado acampamento, com chalés modernos (destaque para o piso de madeira e as paredes envidraçadas), sobretudo os da Copper Creek Villas, que têm terraços com jacuzzi. Dali, também dá para ver os fogos do Magic Kingdom quando eles voltarem a ser programados – inclusive com a trilha sonora que está rolando no parque.

Disney’s Riviera Resort

Paulo Basso Jr.

Este resort de luxo da Disney World remete às viagens de Walt Disney pelo Mediterrâneo, sobretudo nas costas da Itália e da França. O local conta com um bom restaurante, chamado Topolino, onde Mickey, Minnie, Donald e Margarida aparecem no café da manhã com roupinhas de artistas, como poetas e arquitetos. Da sacada tem-se uma bela vista do complexo. Elegante por remeter ao universo Disney, mas sem exageros, o local conta com villas de dois e três quartos. Conta também com uma estação do Skyliner, teleférico que dá acesso em poucos minutos ao Epcot e o Hollywood Studios.

Disney’s BoardWalk Inn

Divulgação

O BoardWalk é um dos hotéis mais desejados da Disney World pelo fato de ter um calçadão, à beira lago, repleto de restaurantes e bares – o da ESPN é demais. De estilo clássico, tem ainda a vantagem de oferecer transporte rápido, via barcos, par ao Epcot e o Hollywood Studios.

Disney’s Yacht Club Resort

Divulgação

Projetado para se assemelhar a um grande navio, o Yatch Club fica na área do Epcot e também dá acesso ao parque, assim como ao Hollywood Studios, via transporte de barcos. O concierge level, no último andar, oferece refeições diferenciadas durante todo o dia. Há um bom restaurante, chamado Yachtsman Steakhouse, que oferece excelentes cortes de carne.

Disney’s Beach Club Resort

Divulgação

Este resort de luxo da Disney World divide o mesmo complexo com o Disney’s Yacht Club Resort. A pegada por aqui, no entanto, é mais relaxante, pois a atmosfera é de praia. Há boas piscinas e até mesmo faixas de areia para relaxar à beira de um lago. Quem se hospeda por lá pode tomar café da manhã com personagens no Cape May Café.

Disney’s Contemporary Resort

Divulgação

O primeiro hotel da Disney World é marcado por uma arquitetura de traços retos, que marcava a modernidade dos anos 1970, quando o complexo foi inaugurado em Orlando. Fica próximo ao Magic Kingdom e dá acesso tanto a ele quanto ao Epcot pelo monorail (que também passa no Grand Floridian e no Polynesian). Tem um prédio anexo residencial, de onde é possível ver o Castelo da Cinderela. É lá que fica o restaurante California Grill, de onde se tem uma das melhores vistas do espetáculo Happily Ever After (atualmente, suspenso).