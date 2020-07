Técnica de meditação usada em spa luxuoso estimula a melhora da imunidade

Redação

Do Rota de Férias



10/07/2020 | 10:48



Uma técnica de meditação usada no Spa Shamash do Txai Resort Itacaré, um dos melhores resorts da Bahia, visa estimular a glândula timo para melhora da imunidade do corpo. A timo participa da defesa do organismo, junto às glândulas adrenais e à espinha dorsal.

Melhora da imunidade

Alice Avibhasha, uma das coordenadoras do Spa Shamash, ensina neste vídeo como fazer a meditação atisha. Trata-se de uma técnica antiga, usada para estimular a glândula timo.

O ideal é procurar um lugar confortável para ficar sentado. Com os olhos fechados, respire profundamente algumas vezes e solte o ar. Coloque as mãos no meio do peito e traga à mente a situação incômoda que esteja causando dor ou sofrimento. Na fase de inalação, acolha o sentimento e vá soltando o ar com calma. Repita o processo por aproximadamente dez vezes.