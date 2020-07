Galaxy M31: novo smartphone Samsung tem quatro câmeras traseiras, superbateria e custa R$ 2.000

Da Redação

Do 33Giga



10/07/2020 | 10:48



Com venda exclusivamente online, a Samsung colocou no mercado o novo Galaxy M31. O modelo tem como destaques conjunto quádruplo de câmeras traseiras e bateria de 6.000 mAh (a média do mercado é de 3.200 mAh). O preço sugerido é de R$ 2.000.

O Galaxy M31 tem tela de 6,4 polegadas, com tecnologia super Amoled e resolução Full HD+. Com isso, o modelo pode agradar tanto a quem deseja um celular para consumir filmes como para realizar videoconferências.

Na tela frontal, há ainda ferramenta de desbloqueio por reconhecimento facial. Outra opção para liberar o smartphone para uso é o sensor de impressão digital na parte traseira.

A Samsung inseriu no M31 um conjunto quádruplo de câmeras traseiras, além de um sensor de alta resolução na tela frontal. Na parte superior do display, há um pequeno espaço em formato de U dá lugar ao sensor de 32 MP, capaz de tirar selfies com qualidade e disponibilizar o efeito de Foco Dinâmico, desfocando o fundo e destacando o que está em primeiro plano na imagem.

Na parte traseira, há um sensor principal de 64 MP, uma câmera ultra wide de 8 MP, para capturar imagens amplas e proporcionar o mesmo ângulo de visão do olho humano (123º), uma lente macro de 5 MP4, para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 5 MP para profundidade, gerando o Foco Dinâmico.

Desempenho e versões

O Galaxy M31 conta com processador octa-core, memória RAM de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB5 (podendo ser expandido com cartão MicroSD de até 1 TB6).

O Galaxy M31 está disponível em três versões de cores (azul, preto e rosa) e pode ser encontrado na loja online da Samsung e em outros e-commerce.

Na imagem, confira a ficha técnica do modelo.