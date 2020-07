Entrevista: Lukas Mollberg, do Casinoble, conta a importância de investir em SEO

Da Redação

Do 33Giga



10/07/2020 | 10:48



O Casinoble tem se destacado no nicho dos cassinos online no Brasil como uma plataforma de acompanhamento, revisão e auxílio aos jogadores. Mais do que ferramentas, o site oferece conteúdo de alta qualidade, produzido por Lukas Mollberg, que é responsável por conquistar bastante tráfego mesmo no momento atual, no qual a palavra-chave “cassino online” está super concorrida.

A verdade é que as práticas de SEO que ele aplica em todo o seu conteúdo na web têm permitido que as páginas se mantenham rankeando muito bem. O que faz com que o site não precise fazer tanto investimento em campanhas para conseguir aumentar o tráfego.

Na entrevista, a seguir, Lukas Mollberg, autor do Casinoble, conta suas estratégias para posicionar cada vez melhor as páginas e transformar o site em referência quando o assunto é cassinos online.

Qual é o segredo do bom rankeamento do Casinoble?

Lukas Mollberg: Sem dúvida, uma boa formação não apenas na área de SEO, mas também em marketing online, vão ajudar bastante a entender como usar os padrões corretos de SEO nas páginas. Em todo conteúdo do nosso site, fazemos questão de incluir as palavras-chaves que estão sendo mais buscadas para o nosso nicho. Mas a verdade é que quanto melhor for seu conteúdo melhor ele vai rankear.

Como é o tráfego orgânico no site?

Lukas Mollberg: Um dos grandes segredos para ter um site de sucesso, principalmente quando o foco é marketing de afiliados, é entender como gerar tráfego – sobretudo o orgânico. Isso é necessário porque as soluções para gerar tráfego estão cada vez mais custosas. No Casinoble, nossa estratégia de SEO fez com que o site se posicionasse muito bem nos motores de busca dentro do nosso nicho, o que nos permitiu trocar o tráfego pago pelo orgânico. Mesmo que os resultados demorem a aparecer, depois o efeito acaba sendo o de bola de neve.

Você acredita que os empreendedores estão negligenciando as técnicas de SEO?

Lukas Mollberg: Eu acredito que muitos empreendedores ainda não têm muita noção do que é SEO e quais são suas melhores práticas. Não tenho dúvida de que essa ausência de conhecimento acaba afetando muito negativamente a lucratividade de qualquer negócio ou projeto online. Esse conhecimento é ainda mais importante se estiver trabalhando no mercado de afiliados. Aqui, todos os reais contam e fazem a diferença entre ser um empreendedor de sucesso ou não.

Qual é o seu conselho para quem quer investir em conteúdo na internet?

Lukas Mollberg: Meu conselho geral é nunca ignorar o poder do SEO se quiser trabalhar no universo digital. Mas, antes da implementação dessa prática, é importante que você faça um estudo minucioso do mercado. Isso será fundamental para entender os pontos fortes e fracos dos seus potenciais concorrentes.

Esse olhar para o mercado é primordial para perceber como você poderá vender um produto ou serviço que seja melhor do que outras lojas do mesmo nicho estão oferecendo. Foi com base nesse estudo que as páginas do Casinoble tem consigo se destacar e oferecer conteúdo de qualidade aos jogadores brasileiros.

Saiba mais sobre a carreira e o trabalho de Lukas Mollberg em sua página pessoal: https://lukasmollberg.com/.