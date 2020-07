WhatsApp Business: novas funções incluem QR code e catálogo enviado a outras plataformas

Da Redação

Do 33Giga



10/07/2020 | 10:48



O WhatsApp Business, versão empresarial e gratuita do app de bate-papo, recebeu mais recursos. Entre eles, estão novidades com o uso do QR code e compartilhamento de catálogo de forma mais fácil. Confira, a seguir, detalhes das novidades.

Código QR para iniciar conversas com empresas

O QR code funciona como a porta de entrada digital de uma empresa facilitando o primeiro contato de um cliente. No passado, ao encontrar empresas de seu interesse, as pessoas precisavam adicionar manualmente o número de telefone de cada uma delas às suas listas de contatos.

Agora basta escanear o código QR na vitrine de uma loja, em uma embalagem ou em um recibo para iniciar uma conversa com uma empresa no WhatsApp.

Ao escanear um código QR, o usuário verá uma mensagem predefinida pela empresa para que ele possa iniciar a conversa no WhatsApp. Com as ferramentas de mensagem do WhatsApp Business, as companhias podem enviar informações rapidamente, como compartilhar seu catálogo, e tornar a conversa mais dinâmica.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Compartilhar o catálogo para exibir produtos e serviços

Com o catálogo, as empresas podem exibir e compartilhar os produtos e os serviços que oferecem, o que pode ajudá-las a fechar vendas. Desde seu lançamento no ano passado, o recurso tornou-se uma das maneiras mais populares de interação entre clientes e empresas no WhatsApp.

Prova disso é que, todos os meses, mais de 40 milhões de pessoas visualizam os catálogos de empresas no WhatsApp.

Para que as pessoas possam descobrir produtos e serviços com ainda mais facilidade, as empresas agora podem compartilhar os links do catálogo e de itens individuais em sites, no Facebook, no Instagram e em outras plataformas.

Além disso, os clientes também podem compartilhar os links do catálogo ou de itens com amigos e familiares por meio do WhatsApp ou por outras plataformas.