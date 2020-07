UE propõe 'fundo Brexit' em nova proposta de orçamento e plano de recuperação

10/07/2020 | 10:14



O Conselho Europeu, órgão máximo da União Europeia (UE), propôs nesta sexta-feira (10) a criação de um fundo de US$ 5 bilhões como proteção a eventuais problemas envolvendo o Brexit. Também foi anunciada uma proposta revisada para o orçamento plurianual do bloco e para o plano de recuperação da economia local, atingida pela crise do novo coronavírus. O plano foi batizado de "Próxima Geração".

O detalhamento dos programas ainda precisa ser aprovado no Parlamento Europeu, mas já embalou os mercados europeus e reduziu as perdas no pré-mercado acionário americano nesta manhã.

Para o orçamento de 2021-2027, o Conselho Europeu propõe 1,074 trilhão de euros. "Minha proposta revisada está firmemente fundamentada em nossas prioridades da UE - transformação climática, agenda digital, valores europeus e uma Europa mais forte no mundo", disse hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Já o "Próxima Geração" deveria receber 750 bilhões de euros, sendo 500 bilhões em subsídios e 250 bilhões em linhas de financiamento, como acordado junto à Comissão Europeia, órgão executivo do bloco. Os outros 540 bilhões de euros corresponderiam ao que foi chamado de "rede de proteção para trabalhadores, empresários e Estados-membros".

Também foi proposto um fundo de US$ 5 bilhões para o Brexit. "Criaríamos essa reserva para combater as consequências imprevistas nos Estados-membros e setores mais afetados", afirmou Charles Michel. A UE tem alertado que as negociações de um acordo comercial com o Reino Unido estão lentas e que a formalização de um pacto para vigorar já em 2021 - ou seja, quando vence o chamado período de transição do Brexit - é a cada dia mais difícil.