Barraco e acusação de agressão marcam o oitavo episódio de De Férias com o Ex Brasil

10/07/2020 | 10:11



A galera do De Férias com o Ex Brasil adora uma treta, né? Na última quinta-feira, dia 9, foi ar o oitavo episódio do reality e, para nossa felicidade, muita coisa aconteceu! Para começar, João Hadad recebeu mais uma ex-namorada na praia e ficou completamente chocado. A jovem em questão se chama Larissa Cozer e chegou com tudo, avisando que ali ele não teria como sumir.

Na ocasião, ele estava acompanhado de Flavia e Victor, que foi selecionado para levar a nova participante para um passeio.

- Não tinha como não ficar feliz, admitiu ele. O encontro entre eles foi marcado por um selinho.

- Queria ter ficado com ela, porque na casa a concorrência é muito grande. Mas respeitei, assim como respeitaria qualquer mulher, ressaltou Victor.

Já na casa, Larissa deu mais detalhes sobre sua história com Hadad e disse que ele foi um babaca, acusando-o de ter sumido completamente. Mas, apesar das acusações, horas depois Larissa cedeu aos encantos do ex e os dois foram para debaixo do edredom.

Ainda no episódio, Novinho foi acionado para ter um date com Jessica para esquecer as mágoas e o passado. Ela se mostrou chateada com Barbara e Novinho, mas os dois colocaram os pingos nos is.

- Me sinto renovado aqui. De alma, afirmou ele.

No dia seguinte, porém, um climão pesou entre Bárbara e Novinho, pois ela não teria ido cumprimentar o ficante quando ele chegou no dia anterior. Ele ficou chateado e disse estar de saco cheio das atitudes dela. Então, para afastar o ar estranho, o Tablet mandou Jarlles, Rafa, Igor, Larissa, Caio, Novinho, Rebecca, Flávia e Scarlat para o rolê mais badalado de Jericoacoara.

Na festa, Larissa, Igor e Flávia dividiram um beijo a três e, logo, Flávia quis beijar Larissa sozinha. Depois de umas rodadas de drinques, Larissa também ficou com Novinho, Flávia com Igor e Rafa e Jarlles, após algumas brigas, relembraram o relacionamento entre os dois. No entanto, Jarlles ficou incomodado, ainda se sentindo deixado de lado por conta da chegada do ex de Rafa, Matheus.

Mas, enquanto o pessoal curtia, Camilla começou a se estranhar com Bárbara na casa, principalmente depois de Hadad começar a flertar com a ex durante a tarde...

Quando o grupo que estava na festa chegou, Jarlles se jogou em cima de Matheus e Rafa não curtiu, o que acabou rendendo uma baita discussão. Em outro canto da casa, Rebecca e Scarlat começaram a tretar e coube a Igor separar as duas. Para quem não lembra, primeiro ele havia se envolvido com Scarlat mas, na sequência, quis ficar com Rebecca.

E, como se não bastassem todas as brigas, Bárbara foi conversar com Camilla, que começou a desabafar sobre as atitudes da moça. Bárbara virou as costas e saiu andando no meio da conversa, levando Camilla a se exaltar e abrir o jogo com a colega. Bárbara chegou a dizer que não queria ser expulsa por dar na cara de alguém e o clima ficou ainda pior.

Os participantes da casa tentaram aliviar a situação, mas Camilla declarou que, se fosse preciso, criaria um inferno. A discussão, então, foi para outro nível e elas começaram a se peitar. Bárbara colocou o dedo no rosto da colega, jogou um pano e Camilla alegou ter sido agredida.

No fim da noite, o Tablet do Terror colocou ainda mais lenha na fogueira e colocou nas mãos de Hadad, ex de Rebecca e Larissa e envolvido com Bárbara e Camilla, a decisão sobre quem ele gostaria de levar para a Suíte Master. Socorro!