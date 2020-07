Theo Becker fala sobre sua polêmica participação em A Fazenda: - Fiquei muito tempo rancoroso

10/07/2020 | 10:10



Theo Becker abriu o jogo sobre sua participação em A Fazenda 1, reality show que lhe rendeu diversas polêmicas. Em entrevista ao programa Sensacional, da Rede TV!, o ator revelou que por muito tempo se sentiu mal pela participação no programa.

- Fiquei muito tempo rancoroso com essas pessoas que me fizeram mal e que esconderam meu personagem em A Fazenda. Implorei a Deus que tirasse de mim meu sentimento de vingança, disse ele, acrescentando que somente após a exibição da última edição do reality conseguiu se livrar desse sentimento.

Ele classificou o momento de superação como uma epifania. Segundo Theo, o único que o apoiou foi Britto Jr., que apresentava A Fazenda 1, edição de Theo Becker.

- A única pessoa que me ajudou foi Britto Jr. Um dos que podem dizer: Theo Becker, louco de A Fazenda, foi uma criação da direção do programa. Eu tenho como provar isso.

Ele também comentou sobre a polêmica com Marcos Mion. Atualmente, os dois se enfrentam judicialmente por conta de declarações polêmicas do Theo sobre Mion em suas redes sociais.

- Ele poderia ter me salvado. Poderia dizer: Quando o Theo saiu de A Fazenda eu pedi para ele seguir no personagem aqui fora. Foi feito esse pedido e entendi que eu seria utilizado na linha de show como esse bad boy, que era a forma de continuar sendo contratado. Descobri que as amizades não existem na televisão. Entendo os motivos dele para não me responder. Eu peço perdão por alguma fala que eu tenha me passado. Realmente estava muito magoado, mesmo, declarou.

Na entrevista, Theo ainda falou sobre sua infância em Pelotas, no Rio de Grande do Sul, e relembrou alguns vícios que teve quando mais novo.

- Começa com cerveja, álcool, depois vai para o cigarrinho e depois para as piores. Comecei com cocaína, foi dos 16 aos 19 anos de idade. Quase tive uma overdose sozinho em casa. Foi muito profundo, fiz um tratamento para parar e meus pais me apoiaram.

Por fim, revelou se pretende retornar à TV.

- Não me permito mais sonhar com a minha volta na televisão. Mataram isso dentro de mim. Acredito que seja possível acontecer, mas não me permito mais sonhar. Só vivendo esses dez anos que eu vivi para entender, conclui ele, fazendo referência às consequências do reality em sua vida.

Em 2018, ele fez uma grande preparação para conseguir o papel principal em Jesus, que acabou ficando com Dudu Azevedo. No mesmo ano, ele voltou à Record para interpretar Labão na minissérie Lia, que foi seu primeiro personagem na emissora desde Mutantes, em 2008. Antes, ele fez Caminhos do Coração, Prova de Amor e A Escrava Isaura.