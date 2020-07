São Caetano e demais 67 times da Série D pedem socorro à CBF

Dérek Bittencourt

10/07/2020 | 09:29



O São Caetano e os demais 67 clubes participantes do Campeonato Brasileiro da Série D desta temporada encaminharam na terça-feira carta solicitando à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) uma espécie de auxílio emergencial, entre outras reivindicações, visando a saúde financeira dessas equipes, que iniciariam a competição em 3 de maio, mas houve a suspensão em razão da pandemia do novo coronavírus.

A carta, destinada ao presidente Rogério Caboclo, tem ainda um pedido de que os clubes que porventura optem pela desistência da competição em razão dos problemas financeiros, não sofram punições – o próprio São Caetano havia divulgado que não participaria da competição por conta da situação econômica, mas reconsiderou, escapando de sanção de dois anos. Por causa da Covid-19 e da paralisação do futebol, os times perderam receitas, patrocínios e outras fontes de renda.

A intenção dos clubes é que a CBF faça um depósito de R$ 120 mil para cada um dos participantes, como ajuda para financias as folhas salariais de junho e julho. Em abril, a entidade gestora do futebol nacional já havia destinado este mesmo valor às equipes para custear as despesas por 60 dias.

O dinheiro seria muito bem recebido no Azulão, que tem dívidas salariais com os atletas que chegam a três meses. O representante do Grande ABC ainda aguarda o desfecho da negociação com o empresário Fernando Rocha Garcia, que se comprometeu a quitar o passivo na casa de R$ 20 milhões do futebol do clube em troca de assumir o controle – os dirigentes são-caetanenses esperam que haja uma resolução dessa situação até hoje.

Outra argumentação na carta à CBF dos times da Série D é referente à possibilidade de início da competição sem a presença de torcida nos estádios e, desta maneira, que seja permitido aos clubes negociar com emissoras ou plataformas de transmissão dos jogos, além da aquisição de placas de publicidade, em ações com a finalidade de arcar exclusivamente com os pagamentos dos salários de atletas e demais funcionários.

O documento solicitava ainda que o mais breve possível a Confederação divulgue as datas de início da competição “visando não somente tranquilizar todos os envolvidos, inclusive patrocinadores”, e faz um requerimento sobre a realização de uma reunião “emergencial” com os 68 participantes, “a fim de discutir as questões colocadas” na carta. E ontem a CBF divulgou que o torneio começa em 6 de setembro, seguindo até 7 de fevereiro.