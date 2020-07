Ex-secretário de Saúde do Rio é alvo de operação do MP-RJ

10/07/2020 | 09:14



O ex-secretário de Saúde Edmar Santos do Rio de Janeiro foi preso manhã desta sexta-feira (10) em Itaipava, na região serrana do Rio, onde tem uma casa, em operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, segundo GloboNews e G1. Ele é investigado por suspeitas de irregularidades nos contratos de Saúde do RJ durante a pandemia de Covid-19. A ação é um desdobramento da Operação Mercadores do Caos.

Há suspeitas de fraudes, inclusive já apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, em alguns contratos firmados sem licitação, entre eles, o de compra de respiradores, oxímetros e medicamentos e o de contratação de leitos privados. O governo do Rio gastou R$ 1 bilhão para fechar contratos emergenciais.