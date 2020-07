Arthur Aguiar diz que não confiaria em si mesmo e revela: - Tenho muita vontade de reconquistar a Mayra - a mãe da minha filha

10/07/2020 | 09:11



Para ter a chance de se explicar, Arthur Aguiar foi entrevistado pelo colunista Leo Dias. Em um vídeo, de cerca de 30 minutos, ele dá o seu ponto de vista sobre as 16 traições que vieram à tona, após o fim de seu casamento com Mayra Cardi. O currículo amoroso do ator e cantor também foi revelado, trazendo nomes como Antonia Fontenelle, Bruna Marquezine e Aricia Silva - com quem ele estaria se envolvendo desde 2018.

Além de falar que estava em um ciclo vicioso de total desequilíbrio, Arthur começou dizendo:

- Da forma como aconteceu, eu não me sinto com credibilidade para falar. Então, o meu sentimento é que, não importa o que eu fale, não vai ser verdade, as pessoas não vão ver isso como uma verdade. E isso é uma coisa que me magoa muito, me deixa muito mexido. Porque, sim, eu errei muito, o que eu fiz não tem justificativa, não tem defesa. Não tem o que falar. Mas a partir do momento que você comete vários erros, eu tenho a sensação que as pessoas já invalidam tudo. (...) Eu acho que agora, depois de um tempo, hoje eu estou tipo: como eu vou fazer para isso nunca mais acontecer na minha vida. Essa é a chave. Talvez - mas quase certeza disso - que se não tivesse sido dessa forma, que tá doendo para c*****o, eu de fato não mudaria, não pararia, não gostaria de ser uma pessoa diferente, porque eu tenho que querer.

Em relação às lições que vai tirar de toda essa confusão, ele diz:

- A primeira lição é: nunca mais me trair. Porque eu acho que, quando eu traio outra pessoa, em um primeiro momento eu já me traí. (...) Nunca mais fazer uma pessoa sofrer por minha causa. Acho que, de fato, ninguém merece ser traído. Inclusive eu já gravei um vídeo para a minha filha, porque querendo ou não, as minhas atitudes, e o que eu fiz, mudou o curso da história, disse, falando que o objetivo do vídeo gravado é mostrá-lo daqui alguns anos para Sophia, que hoje tem pouco mais de um ano de idade.

Arthur, inclusive, procurou ajuda profissional:

- Quando a gente se separou eu já tinha procurado uma ajuda profissional psicológica, uma terapeuta, para me acompanhar, para que eu pudesse me conhecer mais e fazer essa transição. Desde que isso aconteceu, eu falo com ela todos os dias, quase o tempo inteiro. Às vezes a gente faz sessão, ou às vezes a gente só se fala.

Ao ser questionado se ele gostaria de se casar novamente, Arthur opinou:

- Acho que primeiro eu preciso casar comigo, preciso me conhecer, porque eu achei que eu me conhecesse. Eu achei que eu me conhecia, que eu era maduro. Eu descobri que eu sou imaturo em vários pontos.

Em relação à Mayra, ele respondeu se gostaria de voltar com ela um dia:

- Uma coisa é certa: eu tenho muita vontade de reconquistar a Mayra - a mãe da minha filha. Hoje a gente não tem nenhum tipo de relação. E isso é o tipo de relação que eu não quero para a minha filha. Ter um relacionamento com ela de respeito, em que a gente realmente possa conversar, ter admiração em algum momento, o que deve demorar muito para acontecer, e de convívio.

Por fim, ainda disse:

- Eu não me relacionaria comigo agora. Eu não confiaria em mim, se fosse ao contrário.