Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



10/07/2020 | 08:48



O continente africano é o terceiro mais extenso do planeta (atrás de Ásia e América), com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. É também o segundo mais populoso da Terra (o asiático é o primeiro), com aproximadamente um bilhão de pessoas.

As principais cidades da África reúnem praias, montanhas e diversas outras belezas naturais. Para conhecer melhor o continente, descubra quais são as capitais dos países africanos.

Capitais dos países africanos