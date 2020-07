Pérez surpreende e lidera 1º treino livre do GP da Estíria de F-1

10/07/2020 | 08:22



Acostumado a ser coadjuvante, o mexicano Sergio Pérez foi o protagonista do primeiro treino livre do GP da Estíria de Fórmula 1, disputado no mesmo circuito de Spielberg, que recebeu o GP da Áustria na semana passada. O piloto da Racing Point deixou para trás o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e os pilotos da Mercedes.

Pérez completou sua melhor volta com o tempo de 1min04s867, pouco acima do que registrou Lewis Hamilton no primeiro treino livre da sexta passada (1min04s816). O mexicano se destacou ao obter este tempo com pneus macios, mais velozes do que os médios, utilizados tanto por Hamilton quanto pelo finlandês Valtteri Bottas, ambos da Mercedes.

Verstappen foi o segundo melhor desta sessão, com 1min04s963. Ele foi seguido justamente por Bottas (1min05s089) e Hamilton (1min05s120). Na sequência, apareceu o canadense Lance Stroll, o outro piloto da Racing Point, com 1min05s396.

O Top 10 teve ainda o tailandês Alexander Albon (Red Bull), com 1min05s483, e o espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren), com 1min05s602. Eles foram seguidos pelo francês Pierre Gasly (Alphatauri), com 1min05s698, e pelo australiano Daniel Ricciardo (Renault), com 1min05s769.

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, fechou a lista dos dez primeiros, com o discreto tempo de 1min05s770. Seu companheiro na equipe italiana, o monegasco Charles Leclerc registrou o 12º melhor tempo da sessão, com 1min05s837.

Sem incidentes de peso, o primeiro treino livre do GP da Estíria contou com novidades nos carros. A Red Bull testou uma nova asa traseira, enquanto a Honda apresentou atualizações em seu motor, após os abandonos em série na primeira corrida do ano, no domingo passado. Já a Ferrari apresentou um novo assoalho para seus dois carros.

Teve novidade também entre os pilotos. Após deixar a Williams no fim da temporada passada, o polonês Robert Kubica voltou à pistas. Reserva da Alfa Romeo, ele representou a equipe na primeira sessão. E foi o 18º, com a marca de 1min06s797. Na Williams, a novidade foi Jack Aitken, um britânico de origem sul-coreana, substituindo George Russell.

O segundo treino livre terá início às 10 horas desta sexta, pelo horário de Brasília. No sábado, a terceira sessão será às 7 horas. E o treino classificatório está agendado para as 10h. No domingo, a largada será às 10h10.