Considerada presumidamente morta, corpo de Naya Rivera pode nunca ser encontrado

10/07/2020 | 08:10



Naya Rivera, conhecida por ter vivido Santana Lopez em Glee, desapareceu após um passeio de barco com o filho, Josey, de quatro anos de idade. A atriz alugou o veículo no Lago Piru, na Califórnia, e horas depois o pequeno foi encontrado dormindo sozinho.

As buscas por Naya continuam, porém a polícia não está muito otimista e a atriz está sendo considerada presumidamente morta. Em uma coletiva de imprensa dada na última quinta-feira, dia 9, o xerife Kevin Donoghue, do Condado de Ventura, disse que as chances do corpo ser encontrado são pequenas, segundo informações da People:

- Se o corpo estiver preso em algo debaixo da água, ele pode nunca aparecer. Nós não sabemos.

As condições do lago também não ajudam e complicam a busca, segundo continuou dizendo Donoghue. A autoridade explicou que, a essa altura, a visibilidade do local não é muito boa, é terrível:

- Há muitas árvores e plantas e outras coisas que estão debaixo d'água que podem causar emaranhamento. Torna inseguro para mergulhadores e uma busca complicada.

Além disso, a polícia está confiante que Naya ainda está na água já que as buscas também aconteceram na costa. A equipe procurou por quaisquer pistas, itens pessoais, pegadas, qualquer coisa que indique que ela saiu da água e por causa da ausência dessas pistas, é por isso que o foco da busca, agora, está na água:

- Ela pode ter sofrido um problema médico. Nós simplesmente não sabemos. Não saberemos até encontrá-la.

Mesmo com essa possibilidade de que ela não tenha saído da água, a polícia investigou extratos de seu cartão de crédito só para garantir que eles não foram usados.

- Nós estamos procurando para trazer um encerramento e trazer paz para a família, mas até isso acontecer, isso é terrível, isso é trágico, concluiu.

No barco foram encontrados objetos pessoais da atriz, como sua bolsa, sua carteira de identidade. Lá também estava um colete salva-vidas, que não se sabe se era de Naya. Caso ela estivesse com o colete, talvez fosse possível encontrá-la, já que o seu corpo estaria boiando na água.