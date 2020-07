Entre os grandes, Rolando Marques...

Ademir Medici



“No auge da carreira, Rolando Marques foi sondado por algumas emissoras de São Paulo, como a Jovem Pan, América e Bandeirantes. Mas sempre dizia: só saio do ABC se levar toda a minha equipe.”

Edélcio Cândido, jornalista.

O professor Alexandre Adolpho, coordenador do Grupo Memória e Literatura do Futebol, responsável pelas enquetes deste tempo de pandemia, contabilizou 38 locutores citados. Osmar Santos e Fiori Gigliotti tiveram os votos de todos os participantes, e José Silvério, recém-saído da Band, teve 15 votos.

Os dez melhores narradores esportivos do rádio brasileiro de todos os tempos, na opinião do Memofut, são: Osmar Santos, Fiori Gigliotti, José Silvério, Pedro Luiz, Geraldo José de Almeida, Jorge Curi, Waldir Amaral, Haroldo Fernandes, Joseval Peixoto e Ary Barroso.

A enquete inspirou Memória a lembrar do saudoso Rolando Marques.



ETERNO

Rolando Marques (1943-1994) fez história no rádio do Grande ABC, atuando 31 anos seguidos na Rádio Diário do Grande ABC, desde os tempos da Rádio Independência. Sua voz, inconfundível, personalista, clara, gostosa, penetrante, limpa, deu-lhe o título de “A Voz de Ouro do Grande ABC”.

Em mais de 30 anos de microfone, Rolando Marques foi também a voz oficial das rádios Scala FM, Scala de Curitiba, Nova Diário, Stúdio 91 de Ribeirão Preto. Ao mesmo tempo, ele foi correspondente na região da Rádio Globo. Dirigiu o Cerimonial da Prefeitura de São Bernardo de 1977 até o fim.

Rolando trabalhou em estúdio, fez coberturas externas, animou programas de auditório e solenidades públicas, cobriu desfiles e apurações eleitorais, mas o que gostava mesmo era de irradiar futebol. Cobriu jogos nos grandes estádios brasileiros, acompanhando, especialmente, o EC Santo André. Dirigiu a equipe ‘Craques do Rádio’, da Diário. E graças ao seu companheiro de microfone, o comentarista Oswaldo Lavrado, Rolando Marques tem a voz preservada em fitas digitalizadas pela Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo.

Estreia – Em 3 de março de 1963 na transmissão de Sociedade Esportiva Irmãos Romano e Nacional Atlético Clube.

Um bordão – Olha o tempo que o tempo passa...

O jornalista – Preparava textos, editava, interpretava notícias e o Editorial do Diário do Grande ABC, do editor-chefe, Fausto Polesi, levado ao ar nos anos 1970 no programa Diário do Grande ABC no Ar.

Um momento – Rolando trajando roupa medieval na apresentação de um jogo de xadrez gigante da cidade italiana de Maróstica, com peças vivas, no pátio da Companhia Cinematográfica Vera Cruz.

Homenagens – Rolando Marques é nome de rua no distrito de Riacho Grande e de ginásio poliesportivo no Parque Terra Nova II, em São Bernardo.

Diário há meio século

Sexta-feira, 10 de julho de 1970; ano 12; edição 1279



Bocha – Depois de oito anos, o Bochófilo de Santo André volta a sagrar-se campeão paulista. A final foi frente ao clube Esperia, nas canchas do CA Ipiranga. É o décimo título de campeão do clube andreense, que obteve outros três vice-campeonatos.

Os jogadores campeões de 1970: Adolfo, Balila, Cabeleira, Cirilo, Paulo Hana, Paulo Menin e Pina.

Na campanha do décimo título o Bochófilo de Santo André suplantou equipes como o São Paulo, Tietê, São Bernardo, Meninos, São José, Ipiranga, Gusa e Piqueri.

Em 10 de julho de...

1870 – Instalada em São Paulo a Sociedade Redentora, composta de senhoras, para libertar crianças escravas.

1915 – A polícia de Santo André, após uma série de diligências, descobre o paradeiro e apreende grande número de animais que foram roubados a uma pessoa de Santos e que se achavam numa invernada na Estação de São Caetano.

Hoje

- Dia da Pizza. Data instituída em 1985

- Dia do Truco

Municípios Paulistas

- Pindamonhangaba completa hoje 315 anos de vida autônoma. Antigamente foi chamada de Princesa do Norte e, depois, Capital Agrícola do Vale do Paraíba.

Informa o historiador Waldomiro Benedito de Abreu que carta régia de 10 de julho de 1705, assinada pela rainha dona Catarina, mandou criar de novo a Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, a partir de uma verdadeira revolução dos moradores iniciada em 1703.

- Hoje também é o aniversário de Bananal, Capivari, Rio das Pedras e Santa Isabel.

Fonte: IBGE