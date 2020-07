Manchester United vence a 4ª seguida no Inglês e Tottenham só empata

09/07/2020 | 19:06



O Manchester United parece estar no caminho para retornar à Liga dos Campeões da Europa. Nesta quinta-feira, o time obteve a quarta vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao derrotar o Aston Villa por 3 a 0, em Birmingham. Um cenário oposto ao do time de seu treinador anterior, José Mourinho, o Tottenham, que não saiu do 0 a 0 com o Bournemouth, fora de casa.

O português Bruno Fernandes marcou novamente ao converter um pênalti controverso, somando sete gols em dez jogos do Inglês desde a sua chegada em janeiro ao Manchester, que já teve 13 pênaltis a seu favor no campeonato. Mason Greenwood fez o seu quarto gol nos últimos três jogos e Paul Pogba fechou o placar, em seu primeiro gol numa temporada afetada por lesões.

O United está em quinto lugar, com 59 pontos e a apenas um do Leicester. E a quinta posição pode ser suficiente para o time se qualificar automaticamente para a Liga dos Campeões, a menos que o vice-líder Manchester City consiga derrubar a sua exclusão de competições pelas próximas duas temporadas - a Corte Arbitral do Esporte pode apresentar um veredicto sobre o caso na próxima semana. O Aston Villa é o penúltimo colocado.

O Tottenham, finalista da Liga dos Campeões na última temporada, pode esquecer a possibilidade de jogar o torneio na próxima temporada e também pode ficar fora da Liga Europa se continuar no atual ritmo. Após terminar o jogo sem acertar o gol do Bournemouth, o time de Mourinho está em nono lugar, com 49 pontos, a nove do United.

Em antepenúltimo lugar com 38 pontos, a três de deixar a zona de rebaixamento, o Bournemouth ainda teve um gol de Callum Wilson anulado nos acréscimos após consulta ao VAR.

Também nesta quinta, Danny Ings chegou aos 19 gols no campeonato ao marcar para o Southampton por 1 a 1 no empate com o Everton, que anotou com o brasileiro Richarlison no Goodison Park. Ings está a três gols do artilheiro Jamie Vardy, do Leicester. O Everton é o 11º colocado, logo à frente do Southampton.