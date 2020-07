Rafa Kalimann teria terminado affair com Léo Chaves após sucesso no BBB20, diz colunista

09/07/2020 | 18:10



Após rumores de que Rafa Kalimann estaria namorando Léo Chaves, ex-integrante da dupla Victor e Léo, quando a influenciadora ainda estava confinada no BBB20, o colunista Leo Dias revelou que o relacionamento teria chegado ao fim, e deu mais detalhes sobre o suposto affair.

Segundo o colunista, Rafa e Léo começaram a namorar pouco tempo antes da influenciadora integrar o elenco do BBB20. Ele teria sido flagrado durante um voo conversando por vídeo chamada com a influenciadora, e o clima era de romance. Em fevereiro, os rumores de um affair entre os dois ganharam força, mas a assessoria de Kalimann afirmou que o contato entre eles era estritamente profissional, já que a modelo havia protagonizado o clipe de Jéssica, música da carreira solo do cantor.

No entanto, parece que o tempo longe um do outro e o sucesso de Rafa no BBB20 foram os responsáveis por colocar um fim no relacionamento. Segundo o colunista, ficar com Léo não era mais tão vantajoso, já que sua família vinha enfrentando uma forte polêmica - por conta das acusações de agressão contra Victor Chaves - e o sertanejo tinha terminado há pouco tempo o casamento de 14 anos com Tatianna Sbrana, com quem teve três filhos.

No entanto, a assessoria de imprensa de Rafa Kalimann negou que a influenciadora tivesse qualquer tipo de envolvimento com Léo Chaves, e disse que o contato entre os dois foi estritamente profissional:

Seu relacionamento com o cantor Léo Chaves limitou-se ao clipe da canção Jéssica, sendo infundadas as associações criadas a partir de relações estritamente profissionais. Acrescentamos ainda que, no momento, Rafa Kalimann está totalmente voltada para o desenvolvimento de sua carreira e projetos profissionais.