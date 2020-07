09/07/2020 | 18:10



A novela clássica Tieta causou muito espanto e polêmica em sua estreia, em 1989, ao ter em sua abertura uma mulher completamente nua, cujos seios aparecem sem qualquer cobertura. Após 31 anos, o folhetim pode ser apreciado por meio da reprise no Globoplay. Isadora Ribeiro, protagonista das cenas que dificilmente hoje seriam aceitas, conversou com o jornal Extra para relembrar as gravações.

Filmar uma cena tão sensual e explícita deve ter sido complicado para a moça, que na época tinha 24 anos de idade. Assim, uma preparação teve que ser feita para que ela perdesse a vergonha:

- Trabalhei bastante meus pensamentos para driblar o constrangimento. No dia, tirei a roupa uns 30 minutos antes e fiquei circulando pelo estúdio, para toda a equipe ver, um total de oito pessoas. Daí, no momento da gravação, meu corpo nu se livrou dos constrangimentos de olhares curiosos, contou.

A atriz ainda sofreu com a repercussão do trabalho. Ela disse que muito chegaram a comentar que seus seios tinham próteses de silicone, ela rebate, porém, que nunca fez qualquer intervenção estética.

- Foi um grande alvoroço. [...] Meus seios e meu corpo são 100% naturais. Mas sou a favor de cirurgia plástica e de procedimentos que melhorem a beleza e a autoestima da mulher.

Atualmente, Isadora se dedica a projetos longe das telinhas, oferecendo a presença virtual em eventos, além de dar palestras motivacionais pelo Brasil, nas quais fala sobre qualidade de vida.