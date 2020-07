Atlético-MG agenda jogo-treino contra o América-MG para quarta-feira

09/07/2020 | 17:47



Sem disputar uma partida oficial desde 14 de março, o Atlético Mineiro vai encerrar parte dessa inatividade na próxima quarta-feira. A equipe agendou um jogo-treino para a semana que vem contra o América Mineiro, a ser realizada a partir das 10 horas, na Cidade do Galo.

Depois de derrotar o Villa Nova por 3 a 1, na estreia do técnico Jorge Sampaoli, o elenco do Atlético-MG entrou em recesso por causa da paralisação das competições em função da pandemia do coronavírus. E retornou aos treinos, inicialmente com muitas restrições, em maio.

O jogo-treino, então, servirá para dar ritmo ao elenco. E para Sampaoli observar alguns reforços - nesse período, o time contratou os zagueiros Junior Alonso e Bueno, os volantes Léo Sena e Alan Franco e os atacantes Keno e Marrony.

Curiosamente, o rival do Atlético na atividade também será o seu próximo oponente no Campeonato Mineiro. Afinal, o time alvinegro e o América vão duelar pela penúltima rodada do Estadual, previsto para recomeçar no dia 26.

Além de agendar o jogo-treino, o Atlético confirmou nesta quinta-feira que vai apresentar Keno nesta sexta. O atacante chegou ao Brasil no dia 1º, mas vinha cumprindo isolamento, como determina o protocolo para evitar a propagação do coronavírus.

Nesta quinta, porém, ele já esteve na Cidade do Galo, se integrando ao elenco. Agora, então, faltam se apresentar Junior Alonso e Alan Franco. Mas como vão chegar do exterior, também vão precisar ficar alguns dias isolamentos antes de iniciarem os treinamentos.