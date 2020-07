Javicia Leslie será a nova Batwoman em série

09/07/2020 | 17:11



A CW anunciou nesta quinta-feira, dia 9, a sua nova Batwoman: Javicia Leslie! Segundo informações do site The Wrap, Javicia, que participou de séries como God Friended Me e MacGyver, substituirá o papel principal de Ruby Rose, que deixou a série após uma temporada. Entretanto, a estrela interpretará uma nova personagem, chamada Ryan Wilder, que tomará o manto da Batwoman de Kate Kane. Interessante, não é?

A segunda temporada de Batwoman está prevista para retornar em janeiro de 2021, no canal da CW. Abaixo, veja a descrição da nova personagem da trama, vivida por Javicia:

Ryan Wilder está prestes a se tornar Batwoman. Ela é simpática, bagunçada, um pouco pateta e indomada. Ela também não é nada como Kate Kane, a mulher que usava o traje antes dela. Sem ninguém em sua vida para mantê-la nos trilhos, Ryan passou anos como traficante de drogas, esquivando-se do GCPD [Departamento de Polícia de Gotham] e mascarando sua dor com maus hábitos. Hoje Ryan mora em sua van com sua planta. Uma garota que roubava leite para um gato de rua e também podia matá-lo com as próprias mãos, Ryan é o tipo de lutadora mais perigosa: altamente qualificada e extremamente indisciplinada. Uma lésbica fora da curva. Atlética. Crua. Apaixonada. Falível. E não muito a sua heroína estereotipada toda-americana.

- Estou extremamente orgulhosa de ser a primeira atriz negra a desempenhar o papel icônico de Batwoman na televisão e, como mulher bissexual, tenho a honra de participar deste programa inovador que tem sido um pioneiro para a comunidade LGBTQ+, afirmou Javicia.

No Instagram, Ruby Rose ainda celebrou a escolha de Javicia para o papel. Em um post, ela disse o seguinte:

Meu Deus! Isso é tão maravilhoso! Estou tão feliz que a Batwoman será interpretada por uma incrível mulher negra. Eu quero parabenizar Javicia Leslie por assumir a capa do morcego. Você está chegando em um elenco e equipe maravilhosos. Mal posso esperar para assistir à segunda temporada. Você será incrível!