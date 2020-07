Christiane Torloni e Renata Sorrah entram para o elenco de Verdades Secretas 2

09/07/2020 | 17:10



Dois nomes de peso entraram para o elenco de Verdades Secretas 2! Segundo informações do colunista Fefito, Christiane Torloni foi convidada por Walcyr Carrasco para assumir uma das personagens da novela. Além dela, Renata Sorrah também ganhará um papel na trama, que será produzida para o Globoplay, plataforma de streaming da TV Globo, a partir de janeiro de 2021.

Ainda de acordo com o jornalista, a emissora de Roberto Marinho sairá em buscas de modelos para compor o elenco nas próximas semanas. Com a pandemia do novo coronavírus, alguns testes podem ser feitos de forma virtual. A ideia seria chegar em 50 nomes e, posteriormente, fazer uma peneira.

Do elenco original do folhetim, estão confirmados Camila Queiroz, Reynaldo Gianecchini, Agatha Moreira e Rainer Cadete. Como você viu, nem Grazi Massafera e nem Marieta Severo retomarão os seus papeis na segunda parte da novela.