Após eleição de sucessor no Eurogrupo, Centeno diz que foco é resposta à covid-19

09/07/2020 | 16:46



De saída do cargo, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, afirmou que a resposta econômica para a pandemia de coronavírus segue como principal foco do grupo, que reúne ministros das Finanças da zona do euro. O comentário foi feito em entrevista coletiva após a eleição do sucessor de Centeno, Paschal Donohoe.

Centeno explicou que, na reunião desta quinta-feira, 9, os membros tiveram "discussões substânciais" a respeito da trajetória da economia europeia. Ele salientou que as medidas anunciadas até aqui ajudaram a estruturar as bases para a incipiente recuperação, mas alertou que, nos próximos meses, os desafios podem mudar e trazer novas prioridades ao debate.

Donohoe, que também participou da coletiva, assegurou que vai trabalhar para garantir que um acordo a respeito do Fundo de Recuperação proposto pela Comissão Europeia seja fechado. Ele citou o fortalecimento do euro como um dos objetivos de sua gestão. "O Eurogrupo pode ter papel para forjar um consenso sobre as decisões políticas que precisam ser feitas nestem momento", avaliou.

Comissário da UE para economia, Paolo Gentiloni salientou que novas medidas de apoio fiscal podem ser necessárias em 2021.