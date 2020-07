KLM retoma voos diários entre São Paulo e Amsterdã

Redação

Quase quatro meses após ter reduzido a dois voos semanais entre o Brasil e a Holanda, a KLM volta aos níveis pré-crise da covid-19 em São Paulo (GRU) com a operação de um voo diário a partir de segunda-feira (13). A companhia aérea também segue com quatro voos semanais entre Amsterdã (AMS) e o Rio de Janeiro (GIG). Essa programação será mantida até, pelo menos, o fim de agosto.

“Ainda que estejamos retomando os nossos voos ao nível que tínhamos antes da crise, seguimos com cautela. Todas as medidas de higiene continuam sendo adotadas a bordo e em solo”, afirma Jean-Marc Pouchol, diretor geral Air France-KLM para a América do Sul.

A Air France, que pertence ao mesmo grupo da KLM, por sua vez, está realizando oito voos por semana entre Paris (CDG) e o Brasil, sendo cinco deles para São Paulo (GRU) e três para o Rio de Janeiro (GIG). As companhias combinam 19 voos semanais entre o Brasil e a Europa.

O Grupo Air France-KLM também tem atuado no transporte de cargas essenciais como equipamentos médicos, matéria-prima para produção de medicamentos, farmacêuticos, embalagens, frutas e suprimentos. A KLM Cargo opera cinco vezes por semana entre Amsterdã e Campinas (VCP).

