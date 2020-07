Dinho Ouro Preto cita problemas nas cordas vocais após ter tido coronavírus

09/07/2020 | 16:11



Dinho Ouro Preto passou por um momento difícil após ter testado positivo para o novo coronavírus. O cantor participou do programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta quinta-feira, dia 9, e fez um desabafo sobre as sequelas da doença, como a falta de fôlego e um problema nas cordas vocais.

- Em um primeiro momento, tive problemas ligados à respiração. Tentei correr e quase tive um troço. Tenho a impressão que a recuperação do pulmão foi um pouco mais demorada do que eu antecipava. Fiquei com problemas nas cordas vocais, tive dificuldade de cantar, cheguei a fazer umas sessões de fono para recuperar a minha voz. A minha capacidade atlética, antes eu corria diariamente, eu ainda não voltei à forma de antes. Mas está tudo bem. Eu tive uma versão moderada do vírus.

Dinho ainda relembrou as adversidades que superou ao longo dos anos: ele já sofreu uma grave queda, já pegou gripe suína e até uma infecção generalizada.

- Na lista de coisas que eu peguei... eu caio do palco no dia 31 de outubro e vou parar na UTI. Eles me mandam de volta para o quarto em uma sexta-feira 13. E, no quarto, eu pego infecção generalizada com uma agulha do próprio hospital. Aquilo se desenvolve, se agrava, vira uma septicemia e volto para a UTI. Nas listas do que você falou, faltou a infecção generalizada.

Quanta coisa, hein?